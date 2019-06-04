عمار الحكيم يعطي عبدالمهدي مهلة ايام قبل التوجه الى معارضة حكومته

2019/06/04 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الاصلاح والاعمار، يوم الاثنين، عن اعطاء زعيم التحالف عمار الحكيم مهلة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لاجراء “اصلاح حقيقي” في الدولة العراقية، ومعالجة “جميع الاخفاقات والهفوات في حكومته”.

وقالت النائبة عن الاصلاح ندى شاكر جودت، ان “الحكيم اعطى مهلة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى ما بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، وحكومة عبدالمهدي ان تقوم اجراءات اصلاحية حقيقة او توجه الاصلاح الى المعارضة”.

وبينت جودت ان “اجتماعات وحوارات مستمرة بين اطراف الاصلاح، لدارسة ومناقشة توجه التحالف الى المعارضة الحقيقة، وبشكل رسمي وعلني، كما نحن بانتظار ما سيقوم به عبدالمهدي، رغم ان المهلة قاربت على الانتهاء، دون فعل شيء على أرض الواقع”.

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