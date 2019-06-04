مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

2019/06/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني ان يوم غد الأربعاء هو اول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لمكتب المرجع الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء ٢٩ شهر رمضان المبارك ١٤٤٠ في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد، نسأل الله تعالى ان يباركه لجميع المسلمين ويعيده عليهم بالعزّ والامن والخيرات".انتهى

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