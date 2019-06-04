2019/06/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب البارزاني: من الضروري ان يكون هناك توافق بين الكورد والعرب والتركمان لاختيار محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب البارزاني: من الضروري ان يكون هناك توافق بين الكورد والعرب والتركمان لاختيار محافظ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).