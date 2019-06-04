المجلس العسكري الانتقالي يدعو الى انتخابات مبكرة في السودان

2019/06/04 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف التفاوض مع قوى المعارضة السودانية والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي.وقال رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، إنه "سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني".

وأضاف، أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

وتابع، أن "الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب".

ودعا برهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.



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