2019/06/04 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نزل الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع تصاعد المراهنات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بينما دفعت مخاوف بصفة عامة بشأن النمو العالمي المستثمرين لشراء الين الذي يُعد ملاذا آمنا.وكان الين الياباني المستفيد الرئيسي من التحول تجاه أصول يعتبرها المستثمرون آمنة.وارتفعت العملة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار ينخفض بسبب توقعات الفائدة والين عند أعلى مستوى في 5 أشهر وكالة خطوة برس.

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