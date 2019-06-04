بالوثيقة.. الداخلية تقرر اعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبيها

2019/06/04 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منسبيها من عام 2008 والأعوام التي تلتها.

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