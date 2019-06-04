القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

2019/06/04 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة محافظة بغداد، الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم بالإرهاب في العاصمة.

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