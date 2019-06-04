مكتب السيد السيستاني يعلن غدا غرة شهر شوال

2019/06/04 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن مكتب السيد السيستاني ان” يوم غد الاربعاء غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر المبارك”.وذكر البيان “لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء ٢٩ شهر رمضان المبارك ١٤٤٠ في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد […]

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