مكتب السيستاني يعلن ثبوت رؤية الهلال وغداً اول ايام عيد الفطر

2019/06/04 | 20:16

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سومر نيوز: بغداد..



اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء أول أيام ...

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