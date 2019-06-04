2019/06/04 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، شروعها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أكدت أنها لا تتضمن قطع طرق، وستعتمد على الجهد الاستخباري.

وقال القيادة في بيان، إنها "شرعت، مع حلول عيد الفطر المبارك، بتنفيذ خطتها الامنية خلال ايام العيد"، مبينة أن الخطة "تتسم بالمرونة العالية وعدم قطع الطرق لغرض تسهيل حركة السير في العاصمة بغداد، كما تعتمد على تأمين دور العبادة والاسواق التجارية والاماكن التوفيهية، التي تشهد اقبالاً كبيراً".

وأضافت، ان "هذه الخطة تعد هي الاولى بعد فتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية وتقليل السيطرات"، موضحة أن "الاعتماد سيكون على الجهد الاستخباري بالدرجة الاساس وتعاون المواطنين".

بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر امني من داخل محافظة أربيل، الثلاثاء، بنزوح العشرات من أهالي قضاء سيدكان بسبب الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من العوائل نزحوا من عدد من القرى الت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على تاجر مخدرات إيراني الجنسية متلبسًا بإدخال وتهريب كمية من مادة "الكريستال" إلى بغداد.

وقال مكتب المفتش العام في الوزارة في بيان، إن "مفرزة الضبط بالجرم المش

بغداد اليوم - متابعة

أصدر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، بياناً بشأن مقتل مزارع عراقي ايزيدي، في قضاء دهوك قرب فيشخابور، القريبة من الحدود العراقية – التركية.

وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "القوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد: خطة العيد لن تشمل أي قطع للطرق وسنعتمد على الجهد الاستخباري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد: خطة العيد لن تشمل أي قطع للطرق وسنعتمد على الجهد الاستخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).