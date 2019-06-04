2019/06/04 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر كارين خاشانوف، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أطاح بالأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو من الدور الرابع ببطولة رولان جاروس، بالفوز بثلاث مجموعات لواحدة.واحتاج خاشانوف إلى 3 ساعات تقريبا من أجل الفوز بنتيجة 7-5 و6-3 و3-6 و6-3.وبهذا يستمر مسلسل خروج لاعبي الأرجنتين من البطولة الباريسية، بعد توديع كل من ليوناردو ماير وخوان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خاشانوف يفجر مفاجئة من العيار الثقيل و يقصي ديل بورتو من رولان جاروس وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاشانوف يفجر مفاجئة من العيار الثقيل و يقصي ديل بورتو من رولان جاروس) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاشانوف يفجر مفاجئة من العيار الثقيل و يقصي ديل بورتو من رولان جاروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).