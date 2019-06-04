تحديد تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية في هذه المحافظة

2019/06/04 | 20:21

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العهد نيوز – النجف

حددت محافظة النجف الاشرف، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر المحافظ لؤي الياسري في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز"

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