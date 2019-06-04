2019/06/04 | 20:23

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السياسية

الثلاثاء 4 يونيو 2019 | 08:08 مساءً | عدد القراءات : 14

المرجع اليعقوبي: يوم غد الأربعاء اول ايام عيد الفطر

بغداد/..



اعلان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، اليوم الثلاثاء، ان يوم غد الأربعاء اول ايام عيد الفطر.

وقال المرجع في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "بناءا على ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال المبارك، يكون يوم الأربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك".انتهى3

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