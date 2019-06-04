النجف تحدد تسعيرة المولدات الأهلية وساعات التشغيل

2019/06/04 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر المحافظ لؤي الياسري في بيان مقتضب ان "تسعيرة المولدات لشهر حزيران هي ٧ الآف دينار للأمبير الواحد".

والزم المحافظ بحسب البيان، أصحاب المولدات بان يكون "موعد التشغيل من الساعة الـ١٢ ظهرا ولغاية الـ ٤ صباحا".

ودعا الياسري وزارة الكهرباء الى "انصاف المحافظة بالطاقة الكهربائية وتخفيف معاناتهم، كون الوزارة معنية بتجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي".

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