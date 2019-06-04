اربيل… حريق في مرأب للسيارات

2019/06/04 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اندلع حريق في مرأب للسيارات في مدينة اربيل .وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “حريقاً اندلع في مرآب للسيارات في مجمع شقق الاسكان وسط مدينة اربيل .واضاف ان الحريق اسفر عن احتراق ثلاث عجلات، من دون خسائر بشرية.

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