الاردن يدين الهجوم الارهابي في لبنان

2019/06/04 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الاردن اليوم الهجوم الاٍرهابي الذي وقع مساء أمس بمدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي، وأدى إلى مقتل واصابة عدد من العناصر الأمنية.وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب لبنان في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار لبنان.وجدد موقف […]

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