انجاز الخط الكهربائي القرنة – المدينة شمال البصرة ودخوله للخدمة الفعلية

2019/06/04 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، عن انجاز الخط الكهربائي 33 ك.ف القرنة – المدينة ودخوله للخدمة الفعلية .واوضح رئيس اللجنة مجيب الحساني في بيان : تم هذا اليوم أكمال الخط الكهربائي 33 ك.ف القرنة – المدينة وادخاله للخدمة الفعلية خلال مدة انجاز قياسية قاربت الـ 40 يوما”.[…]

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