تحديد تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية في النجف الاشرف

2019/06/04 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف حددت محافظة النجف الاشرف، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة.وذكر المحافظ لؤي الياسري في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/، ان “تسعيرة المولدات لشهر حزيران هي ٧ الآف دينار للأمبير الواحد”.والزم المحافظ بحسب البيان، أصحاب المولدات بان يكون “موعد التشغيل من الساعة الـ١٢ ظهرا ولغاية الـ ٤ صباحا”.ودعا […]

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