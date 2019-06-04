ميسي يتوج بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

2019/06/04 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.ووقع الاختيار على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي “الثاني”، في مرمى ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو” من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، […]

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