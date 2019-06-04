طلبة الثالث المتوسط في شنگال يناشدون بعدم نقل امتحاناتهم إلى الموصل

2019/06/04 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو ناشد طلبة الصف الثالث المتوسط في قضاء شنگال ممثلي القضاء و إدارتها بالتدخل لوقف نقل امتحاناتهم إلى داخل مركز محافظة نينوى “الموصل” “سامي دخيل” ممثل مجموعة طلبة الصف الثالث متوسط الاستضافة التابعين لاستضافة ناحية ربيعة اوضح ل”ايزيدي 24″ “كان املنا كبير بعد تحرير شنگال من سيطرة داعش بأن […]

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