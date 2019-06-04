بالفيديو.. محطة وقود تملأ السيارات بالماء بدل البنزين واحتجاج أصحابها

2019/06/04 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} قامت احدى محطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة ملئ السيارات بالماء بدل البنزين مساء اليوم الثلاثاء.

واظهر مقطع الفيديو احتاج وغضب اصحاب السيارات في محطة تعبئة الوقود في حي الرسالة بمحافظة البصرة بعد ان تعطلت مركباتهم بالكامل.انتهى

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