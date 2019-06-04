مصرع واصابة ٤اشخاص في حادث سير في الديوانية

2019/06/04 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى حادث سير وقع على احد الطرق الرئيسة في محافظة الديوانية الى مصرع واصابة /٤/اشخاص.وقال مصدر في مرور المحافظة لوكالة وطن للانباء ” ان حادث سير وقع على طريق غماس تسبب في وفاة شخصين واصابة اثنين اخرين .واضاف ” ان سبب الحادث باصطدام سيارتين نتيجة السرعة العالية وعدم الالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية .

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