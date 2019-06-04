2019/06/04 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فيما أكدت أن غداً الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وذكرت قناة “العالم” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ايران اعلنت ثبوت رؤيتها لهلال شهر شوال”.وأضافت أن “غداً الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تعلن يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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