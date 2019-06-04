عمليات بغداد:خطة عيد الفطر تمتاز بالمرونة العالية

2019/06/04 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، شروعها بخطة عيد الفطر التي تتسم بالمرونة العالية، غيما أكدت أن الخطة تمتاز بالمرونة العالية.وقالت القيادة في بيان نشرته وزارة الدفاع واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “مع حلول عيد الفطر المبارك شرعت القيادة بتنفيذ خطتها الامنية خلال ايام العيد والتي تتسم بالمرونة العالية وعدم قطع الطرق لغرض تسهيل حركة

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