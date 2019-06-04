2019/06/04 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريقان في نينوى والمحافظة تعلن الاتصال بأربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/04 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريقان في نينوى والمحافظة تعلن الاتصال بأربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريقان في نينوى والمحافظة تعلن الاتصال بأربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).