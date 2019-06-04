الازمة بين روسيا واوكرانيا في طريقها الى الانفراج

2019/06/04 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتحدث أثناء موجز صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ في بروكسل أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، استعداد كييف للحوار مع روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي موجز صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال […]

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