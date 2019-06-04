2019/06/04 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، شروعها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أكدت أنها لا تتضم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تعلن عن خطة العيد وهذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تعلن عن خطة العيد وهذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).