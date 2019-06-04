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الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح


الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح
2019/06/04 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رؤية هلال شهر شوال هذا المساء، ف...

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