2019/06/04 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رؤية هلال شهر شوال هذا المساء، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رؤية هلال شهر شوال هذا المساء، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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