2019/06/04 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن رؤية هلال شهر شوال هذا المساء، ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإفتاء الأردنية تصدر بيانا بخصوص رؤية هلال شوال: صيامنا صحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).