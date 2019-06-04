2019/06/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نأمل أن يكون عيدنا هذا مزدهراً بالفرح والسرور على عموم الامة الاسلامية وبالخصوص شعبنا العراقي الابي، عيد النصر والفتح والثبات على رجالنا الحشديين والمقاومين وجميع صنوف القوات الامنية الباسلة، عيد العزة والكرامة على عوائلنا الكريمة المضحية، عوائل الشهداء والجرحى، نسأل الله أن يمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يهنئ العالم الاسلامي والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مهدي المهندس يهنئ العالم الاسلامي والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مهدي المهندس يهنئ العالم الاسلامي والشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).