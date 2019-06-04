مكتب برزاني يعلق على تعيين محافظا لكركوك

2019/06/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اربيل

اصدر المكتب الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، توضيحاً حول موقف بارزاني في مسألة تعيين محافظ لكركوك، وذكر اسم فريدون عبدالقادر

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