عبد المهدي يهنئ العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر

2019/06/04 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

هنئ رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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