2019/06/04 | 20:59

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عمليات بغداد تعلن بدء خطة العيد وهذه تفاصيلها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، شروعها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد

الفطر المبارك، فيما أكدت أنها لا تتضمن قطع طرق، وستعتمد على الجهد

الاستخباري.وقالت القيادة في بيان ،الثلاثاء، إنها "شرعت، مع حلول عيد الفطر

المبارك، بتنفيذ خطتها الامنية خلال ايام العيد"، مبينة أن الخطة

"تتسم بالمرونة العالية وعدم قطع الطرق لغرض تسهيل حركة السير في

العاصمة بغداد، كما تعتمد على تأمين دور العبادة والاسواق التجارية

والاماكن التوفيهية، التي تشهد اقبالاً كبيراً".وأضافت، ان "هذه الخطة تعد هي الاولى بعد فتح الشوارع ورفع الكتل

الكونكريتية وتقليل السيطرات"، موضحة أن "الاعتماد سيكون على الجهد

الاستخباري بالدرجة الاساس وتعاون المواطنين".

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