2019/06/04 | 20:59

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حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية غرب الموصل

افاد مراسلنا في نينوى باندلاع حرائق غير مسيطر عليها التهمت المحاصيل

الزراعية في ناحية القيروان غرب الموصل .واضاف المراسل ان الاهالي ودائرة زراعة المحافظة وجهوا نداء استغاثة

للدفاع المدني لإخماد النيران التي التهمت قرابة 800 دونما حتى الآن .

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