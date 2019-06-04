قمر الفراولة وغيره من الأحداث الفلكية المثيرة يشهدها شهر حزيران الجاري

2019/06/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يحمل شهرحزيران الجاري أحداثا فلكية يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة، ما يعني أن محبي مشاهدة الظواهر الفلكية المثيرة ليسوا بحاجة إلى شراء المعدات الخاصة باهظة الثمن.وفي ما يلي جميع الأحداث الفلكية المنتظرة في هذا الشهر، وترتيبها وفقا لتاريخ حدوثها: -يوم 10 حزيران: كوكب المشتري في مواجهة الأرض.تبدأ أحداث شهر يونيو الفلكية […]

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