مكتب السيد السيستاني يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

2019/06/04 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر....

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