مكتب المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

2019/06/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".يذكر أن الوقف السني والمجمع الفقهي أعلنا امس الاثنين، ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.انتهى.ص.هـ.ح.

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