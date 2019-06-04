على ماذا يدل التعرق الشديد؟

2019/06/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كما هو معلوم إن التعرق عملية تبريد للجسم في الجو الحار، لذلك على الرغم من الرائحة المزعجة التي تنتج عنها، تبقى عملية التعرق ضرورية وطبيعية.ولكن التعرق الشديد الذي يطلق عليه فرط التعرق، حتى في درجة حرارة الهواء المعتدلة، قد يكون علامة تدل على وجود مشكلات صحية.ويميز الأطباء بين فرط التعرق الذي […]

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