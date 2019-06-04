النائب عالية نصيف تدعو عبد المهدي لاتخاذ إجراءات تجاه المفتشين العموميين

2019/06/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن عملية الرقابة ليست بحاجة إلى مفتشين عموميين كثر في الوزارة الواحدة، مطالبة بتقليصهم إلى مفتش واحد فقط للحفاظ على أهمية العمل وعدم الانصياع للضغوط السياسية بالتستر على بعض الملفات.وأضافت أن خطوات عبد المهدي بطيئة في محاربة الفساد ايجابية، مبينة أن الحكومة بحاجة إلى قرارات شجاعة وجريئة تجاه المفتشين العموميين لتصحيح مسار الدوائر الرقابية.انتهى.ص.هـ.ح.

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