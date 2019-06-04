إعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش

2019/06/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت في سيطرة الشهداء (الاثار سابقاً) بالاشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز أمن الأفراد، من إعتقال مطلوب وفق المادة (441 ق ع) محكوم مدى الحياة وهارب من سجن بادوش".

واضاف ان "الاعتقال جاء إثر إجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة"، مشيرا الى "تسليم المعتقل من قبل القوة الى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه".





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