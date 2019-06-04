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الديمقراطي يكشف موقف زعيمه من تعيين فريدون عبدالقادر محافظاً لكركوك


الديمقراطي يكشف موقف زعيمه من تعيين فريدون عبدالقادر محافظاً لكركوك
2019/06/04 | 21:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ كردستان 

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