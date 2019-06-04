ريال مدريد يستعد لتفجير مفاجأة جديدة

2019/06/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد بصدد إعلان عن صفقتين تاليتين للفريق الملكي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن ريال مدريد اليوم التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الالماني مقابل 60 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن خطة ريال مدريد هي الإعلان عن التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي وكذلك فرلاند ميندي ظهير ايسر ليون خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران.

واشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي للفريق زين الدين زيدان سيتمكن من اصطحاب 4 وجوه جديدة لمعسكر مونتريال الذي سينطلق الشهر المقبل، وهم هازارد، ميليتاو، يوفيتش وميندي.

ويحاول ريال مدريد ارضاء جمهوره بالصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد، بعد موسم للنسيان للميرينجي خسر خلاله جميع البطولات التي شارك فيها.

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