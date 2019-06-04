روسيا: نرفض التدخلات الخارجية في السودان ونشدد على الحل السلمي

2019/06/04 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفضت روسيا أي تدخلات خارجية في السودان، ودعت كل قواه لإبداء أقصى درجات المسؤولية وحل النزاع سلميا، مرحبة بنية المجلس العسكري تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات خلال 9 أشهر.وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: “نتابع بدقة تطورات الأحداث في السودان ونوجه من جديد دعوة إلى كل القوى السودانية لإبداء أقصى […]

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