2019/06/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان يحتوي المجلد رقم 46 على 633 صفحة, من الرسائل التي كتبها ماركس و إنجلز ,والاصدقاء و الزملاء و العائلة ..الخ والصادرة من دار النشر Lawrence and Wishart في لندن , عام 2010.خلال الفترة من يناير / كانون الثاني 1880 الى مارس / أذار 1883.فهرس المجلد 46 للفترة من يناير / كانون الثاني 1880 الى مارس / أذار 1883.عام 18801. انجلز إلى فيلهلم ليبكنخت.10 يناير /كانون الثاني2. ماركس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الحسين سلمان - تُراث ماركس و إنجلز المجلد 46 , الرسائل - 9) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الحسين سلمان - تُراث ماركس و إنجلز المجلد 46 , الرسائل - 9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).