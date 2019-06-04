عباس علي العلي - بين جحيم النص و نار العقل؟

2019/06/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي هنا يثار سؤال مهم في ظل هذه المقدمة هل ما يتسلح به الكهنوت المقاتل هو جحيم النص أم جحيم العقل ؟, أو كليهما حين يكون العقل أما متباسط للحد الذي يرى في النص مجرد بناء خال من عمق وذي بعد واحد لا يمكن أن يرى فيه أكثر من أنطباع أو توضيح وتفسير لا يتجاوز الشكلية البنائية فقط , أو أن يكون عقل الكاهن مركب للحد الذي يجعل من نص فقير وبسيط ومحدد عالم مركب وممتد على أفق واسع حتى يصعب السيطرة عليه من خلال منح ......

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