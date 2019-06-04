عباس علي العلي - العقل الإنساني بين فرض التكهن وفرضية التدين

2019/06/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي سؤال مهم وأساسي للولوج في قضية التكهن والتدين وعالم الإنسان مجردا من عناوينه الأخرى سواء أكان الإيمان أو الكفر, ويتعلق أيضا بمفهوم المعرفة حين يطلق الله نصا أو الناص فكرة من خلال النص ويطلب من الناس أن تتعبد بمعنى أن تأخذ ما في النص على أنه نقطة أنطلاق لفكرة ربما تجر معها سلسلة من الأفكار المتوالية والمتتالية, نجد أن الله هنا يأمرنا بعد أن فتح بابا للمعرفة أن ننطلق بعيدا بما في هذه الفكرة من مدى ل......

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