2019/06/04 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حددت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، تسعيرة المولدات الاهلية للامبير الواحد في مختلف مناطق المحافظة.وذكر المحافظ لؤي الياسري في بيان مقتضب ان “تسعيرة المولدات لشهر حزيران هي ٧ الآف دينار للأمبير الواحد”.والزم المحافظ بحسب البيان، أصحاب المولدات بان يكون “موعد التشغيل من الساعة الـ١٢ ظهرا ولغاية الـ ٤ صباحا”.ودعا الياسري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد ساعات التشغيل وتسعيرة الامبير في النجف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد ساعات التشغيل وتسعيرة الامبير في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).