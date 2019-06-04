نائب رئيس البرلمان يدعو رئيس الوزراء لاطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة

2019/06/04 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة وتنشيط الدور الاستخباري في مناطق حزام بغداد.

وذكر الكعبي في بيان صحفي نشر عبر مكتبه الاعلامي، اليوم (4 حزيران 2019)، انه "سبق وان أصدر بيانا عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك اكد فيه على ضرورة اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التي تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".

واضاف، ان "ماشهدته منطقة الطارمية يوم امس من استهداف الجيش العراقي، ومحاولات دخول الانتحارين والهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر والقائم وغيرها، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع سيما الرئاسات والقيادات الأمنية العليا أمام مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين".

ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاتخاذ توجيها عاجل حول المباشرة باطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة وتنشيط الدور الاستخباري في مناطق حزام بغداد والمناطق المحيطة لها، فضلا عن التي تتكرر فيها الخروقات الأمنية في العاصمة وبقية المحافظات للإسراع بتطهيرها، اضافة الى تحصين الشريط الحدودي بالتعاون مع القطعات الجوية".

ججدير بالذكر ان الخلايا النائمة لداعش تحاول بين الحين والاخر تنفيذ عمليات مسلحة في بعض المناطق المستعادة، حيث شهدت مدينة كركوك قبل ايام سلسلة تفجيرات اوقعت قتلى وجرحى، بالاضافة الى محاولات لاستهداف القوات الامنية في مناطق الطارمية وجرف الصخر والقائم.

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