مصدر: اندلاع حريق في مجمع سكني بمدينة اربيل

2019/06/04 | 21:43

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اندلع حريق مساء الثلاثاء، في مجمع اسكان الجديدة بمدينة اربيل ، اسفر حتى الان عن احتراق 4 سيارات.

وذكر مصدر، ان حريقا اندلع، اليوم (4 حزيران 2019)، في المرائب الخاصة بسيارات مجمع اسكان الجديدة بمدينة اربيل ، ولم يتم لحد الان السيطرة على الحريق.

واضاف، انه "بسبب انتشار الدخان الكثيف في الطوابق العليا من البناء فإن جميع قاطني الشقق السكنية تركوا شققهم خوفا من انتشار الحريق.

وبحسب شهود عيان فإن الحريق قد اسفر عن احتراق 4 سيارات ولازالت فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق للحيلولة دون انتشارها في الطوابق العليا.

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