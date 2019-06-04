تسجيل وفيات جديدة نتيجة الكارثة المناخية

2019/06/04 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسبب ارتفاع درجات الحرارة في شمال الهند فوق 50 درجة مئوية بوفاة عدد من الأشخاص.,ويؤكد خبراء المناخ أن موجات الحر الخطرة ستتكرر كثيرا بسبب الاحترار العالمي.ويفيد موقع Phys.org لم تحطم درجة الحرارة الحالية الرقم القياسي (51 درجة مئوية) الذي سجل عام 2016، ولكنه وفقا للعلماء، ستتكرر موجات الحر الخطرة أكثر بسبب […]

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