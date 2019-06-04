2019/06/04 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال حداد في تصريح صحفي عقب صلاة العيد اليوم في أربيل أن بعد تشكيل الحكومة الجديدة لكردستان سيذهب وفد رفيع من الإقليم الى بغداد ليتفاوض مع الحكومة الاتحادية.واضاف، أن هذه المرة ستكون المفاوضات وما يتمخض عنها من اتفاقات كونكريتية وطويلة الأمد، ولن تسمح بتكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في كل عام. انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير حداد: وفد رفيع من إقليم كردستان سيزور بغداد قريباً ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير حداد: وفد رفيع من إقليم كردستان سيزور بغداد قريباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).